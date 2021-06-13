Певица Настя Каменских в компании лучшей подруги пожаловалась на погоду, показывая отдых выходного дня

Как известно, уже очннь давно Настя Каменских дружит с Анной Андрийчук, которая недавно рассказала о своем разводе с солистом группы "Время и Стекло" Алексеем завгородним. Ранее Настя и Потап дружили семьями с Анной и Алексеем.

Теперь звезды избегают лишних слов о своей жизни, чтобы избежать спелтен. Тем не менее, Настя преданно поддерживает подругу и много времени проводит с ней у себя дома. В этот раз недовольная Каменских призналась в Стори, что очень невезучие выдались выходные.

"Я надеюсь, что не зря напялила купальник. Только надели их, вышли к бассейну загорать и солнце спряталось. А теперь вообще дождь будет» - пожаловалась Настя, закатывая глаза на камеру.

Позже певица опубликовала еще серию видео, на фоне которых можно услышать и ее подругу Анну.

«Пошел дождь, но я еще рассчитываю на пляжную вечеринку» - написала Настя под фото, выражая очередное недовольство погодой, из-за которой ей так и не удалось поплавать в бассейне.

Ранее Каменских высмеяли за ее неоднозначный вид после того, как она снова набрала лишние килограммы. И хотя сама Настя уже не раз признавалась, что она действительно быстро толстеет, скрывать это звезда не думает. Тем не менее, выбор купальника не по размеру пришелся не по душе фанатам.

«Еще выше трусы натяни😂; такое идет только для узких талий, а у нее она широкая; выше только на уши; Булочка 🔥; Агонь,Насть; результаты трудов нужно же показывать😀; девочка Спанч боба; Сочная фигурка🔥 сладкая девочка; А че не рожаем а красуемся только 😂; Настя вы в положении?; Опять поправилась; Живот не втягивай; Ой все все, спалили)))».

Напомним, что Каменских в летнем сарафане элегантно задрала ножку перед Потапом: "Бони и Клайд".

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете со стразами околдовала изящными изгибами: "Огромный кайф".

Также Politeka писала, что Каменских выдала, какие у нее отношения с сыном Потапа, поразив резким ответом об Ирине Горовой: "У нас...".