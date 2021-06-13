Известная модель Эмили Ратаковски появилась на модном мероприятии в полупрозрачном черном наряде

Эмили после объявления беременности часто показывала фигуру и наслаждалась этим периодом. После рождения сына Ратаковски два месяца не появлялась на публике и скрывала фигуру, надевала только свободные наряды и избегала внимания прессы. А уже через 2,5 месяца Эмили сразила внешностью.

Дело в том, что Эмили без стеснения продемонстрировала фигуру в самых смелых и пикантных нарядах уже на своем дне рождения. При этом даже без фотошопа плоский живот звезды вызвал лишь удивление фанатов. Вчера вечером супермодель снова впечатлила.

В этот раз она засветилась в черном платье с сеточкой и блестящим макияжем:

«Королева Эмрата во время фестиваля Tribeca 2021 в Spring Studios 12 июня 2021 года в Нью-Йорке», - сказано в подписи к кадрам.

«Поздравляем малышку; Поздравляю, она оставила репост; У этой девушки не так давно родился ребенок; Хорошо, можно поговорить о ее послеродовом теле ??? 🔥; Красивая женщина🖤😍; Так жарко; Ее улыбка; Можно мне ее гены 🧬 пожалуйста? 😍 Такое надо запретить, она как ведьма; красиво, великолепно и все».

Мы также писали, Ратаковски с гордостью хвастается стройной фигурой в очень маленьких купальниках, едва скрывающих самое главное. За три месяца после родов Ратаковски уже полностью вернула фигуру. Более того, теперь она хвастается собой на пляже без какой-то скромности.

На дне рождения в дизайнерской одежде модель показала, как похудела и изменилась после рождения сына. Плоский живот без грамма жира очень удивил поклонников, которые так и не смогли узнать ответа у самой Эмили: как же она сбросила лишнее.

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