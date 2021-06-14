Погода в Украине 14 июня продолжит расстраивать украинцев температурными качелями

Как пишет Politeka.net, в понедельник дожди продолжат атаковать Украину, пощадив только Ровенскую область, где осадков в этот день не предвидится. Температура резко опустится в отдельных регионах, став не самой комфортной для летнего месяца.

Так, в западных областях 14 июня ожидается резкое падение температуры. Столбики термометра будут показывать 16-19. Холоднее всего будет во Львовской и Ивано-Франковской областях. Дожди в западных областях будут идти как днем, так и ночью.

В Центре будет немного теплее – до 22-25 градусов. В Киеве 14 июня ожидается 23-25 градусов тепла, а в Черкасской области – 22-24 градуса.

На Юге будут идти дожди, которые тоже немного собьют жаркую погоду. Днем ожидается 20-25 градусов тепла. Прохладнее всего будет в Одесской области.

В восточных областях в понедельник будет теплее всего. Там столбики термометра прогреются до 24-27 градусов. Чем восточнее регион, тем теплее там будет. При этом, во всех областях ожидаются дожди с грозами.

По прогнозам синоптиков, грозовые дожди будут преследовать украинцев все лето. Также ожидаются бури. Непогода придет в Украину в июле-августе.

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