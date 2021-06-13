Погода в Україні 13 червня в деяких регіонах буде досить прохолодною

Не встигли українці насолодитися крапелькою комфортного літа в суботу, як уже в неділю, 13 червня, в країну повернуться дощі з грозами, при чому на деякій частині істотно опустяться стовпчики термометрів.

В Укргідрометцентрі прогнозують таку погоду в неділю, 13 червня: очікуються короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, вночі в західних областях значні дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

В столиці у неділю вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +14-16 градусів, вдень близько 20.