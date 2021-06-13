Погода в Україні 13 червня в деяких регіонах буде досить прохолодною
Не встигли українці насолодитися крапелькою комфортного літа в суботу, як уже в неділю, 13 червня, в країну повернуться дощі з грозами, при чому на деякій частині істотно опустяться стовпчики термометрів.
В Укргідрометцентрі прогнозують таку погоду в неділю, 13 червня: очікуються короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, вночі в західних областях значні дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
На захід прийде похолодання, температура повітря вдень становитиме +17-20 градусів, а вночі +11-14. У північних областях вдень буде +19-24 градусів та вночі +13-15. У центральних регіонах очікується +17-25 градусів вдень і +13-15 в темний час доби. При цьому на півдні України передають +21-26 градусів вдень і +13-16 вночі. На сході країни прогріється до +23-26 градусів удень, вночі буде +13-15.
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В столиці у неділю вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +14-16 градусів, вдень близько 20.
Раніше ми розповідали, за даними кліматолога Віри Балабух, в 2021 році літо в Україні може опинитися під впливом Ла-Ніньї. Це кліматичне явище, яке регулярно виникає в тропічних широтах південної частини Тихого океану, і впливає на погоду не тільки там, але й в Атлантиці.
"Циклони, які неминуче будуть проходити із Заходу і південного заходу через територію України, виявляться більш потужними, ніж в минулому році. А циклони несуть опади - дощі, град, і нерідко супроводжуються бурями та грозами", - попереджала кліматолог.
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