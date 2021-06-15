Погода в Украине в ближайшие сутки будет неустойчивой, хоть и в целом теплой
Синоптики обещают всю неделю дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. При этом температура воздуха будет в среднем выше 20 градусов. Во вторник, 15 июня, осадки пройдут по всей стране, кроме западных регионов, согласно данным Укргидрометцентра.
В части областей 15 июня объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Так, на Юге – ливни, грозы и возможен град. В центральных и восточных регионах – тоже грозы, шквалы и град.
В частности, солнечную погоду синоптики обещают жителям Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей. Температура воздуха здесь составит +24-27 градусов днем и +11-14 ночью.
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На севере страны днем ожидается +24-26 градусов и до +17 градусов ночью.
Такая же картина будет в центральной части и Востоке - до +27 градусов днем и +14-17 ночью.
Холоднее всего будет на Юге - в светлое время суток до +23-24 градусов и ночью до +16 градусов.
В столице во вторник, 15 июня погода будет дождливой. Синоптики прогнозируют осадки с грозами и днем, и ночью. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем +24-26 градусов и ночью около 16 градусов.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода нынешним летом в Украине. По его словам, лето будет жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы.
Конец июня будет с осадками и умеренно теплый. Начало второго летнего месяца тоже будет дождливым, а вот с 4 до 8 июля ожидается аномальная жара.
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