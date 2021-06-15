Погода в Украине в ближайшие сутки будет неустойчивой, хоть и в целом теплой

Синоптики обещают всю неделю дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. При этом температура воздуха будет в среднем выше 20 градусов. Во вторник, 15 июня, осадки пройдут по всей стране, кроме западных регионов, согласно данным Укргидрометцентра.

В части областей 15 июня объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Так, на Юге – ливни, грозы и возможен град. В центральных и восточных регионах – тоже грозы, шквалы и град.

На севере страны днем ожидается +24-26 градусов и до +17 градусов ночью.

Такая же картина будет в центральной части и Востоке - до +27 градусов днем и +14-17 ночью.

Холоднее всего будет на Юге - в светлое время суток до +23-24 градусов и ночью до +16 градусов.

В столице во вторник, 15 июня погода будет дождливой. Синоптики прогнозируют осадки с грозами и днем, и ночью. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем +24-26 градусов и ночью около 16 градусов.