Победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, гимнастка Даша Ульянова показала похудевшую фигуру

Даша Ульянова недавно посетила светское мероприятие, на котором показала себя во всей красе после похудения. В черном платье-рубашке и велосипедках девушке удалось удивить стройными ногами.

При этом Ульянова постаралась не акцентировать на этом внимания, ведь ее обновленная после лечения улыбка была гораздо важнее. О ней Даша мечтала не один год, поэтому теперь всячески подчеркивает свой новый акцент соблазнения. Кокетливо улыбаясь, девушка покорила своим выходом в свет:

«1/2?😁», - предложила Даша угадать.

Вот что ответили поклонники:

«Да, улыбка обновленнная тебя очень украшает! 😊 Сама только сделала красоту.👌; Везде прекрасна👍; солнечная сияющая улыбка🔥; І та і та😍😍😍 Дашенька, ты невероятная красотка; Красотка; 2 фото вообще класс, очень красивая Дашуля; Второе фото; 1 nice, 2 beautiful; Блин😮 А наряд Даша где брала?; Не могу выбрать 1 или 2😍 Очень красивая❤».

Как можно заметить, на мероприятии Даша появилась в модном костюме и подчеркнула идеально-похудевшую фигуру. Платье-рубашка с черными велосипедками в тон смотрелись весьма необычно в пикантном сочетании. Волосы Даша распустила по плечам, слегка их завив.

Также Даша ответила на интересующие телеведущую вопросы, раскованно позируя перед камерой. Посещая очередной светский вечер, девушка не только привлекла внимание похудевшей фигурой, но ещё и удивила образом в целом.

Позируя рядом с ведущей и отвечая на вопросы, Ульянова также повернулась чуть боком к другой камере и засветила также и стильные босоножки на шпильках и сумочку с ручками в виде цепочек.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины.