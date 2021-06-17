Погода в Украине 17 июня даст украинцам передохнуть от сезона дождей
Как передает Politeka.net, на сайте Укргидрометцентра обновили прогноз, обрадовав половину жителей страны. Согласно прогнозу, в западных и части центральных областей в четверг не будет дождя. Вместо этого сильно поднимется температура и наступит настоящее лето.
Так, в западных регионах 17 июня ожидается 24-28 градусов тепла. Жарче всего будет в Закарпатской области, там столбики термометра прогреются до 28 градусов. Самая прохладная температура ожидается в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там будет около 23-25 градусов. В остальных регионах температура будет колебаться в районе 24-26 градусов.
В центральных областях, кроме Киевской области ожидаются дожди. В Киеве в четверг будет солнечно, а температура поднимется до 26-28 градусов. В остальных регионах будет около 22-24 градусов.
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На Юге будет держаться весьма низкая для летнего сезона температура – около 21-24 градусов. Также в южных областях ожидаются грозовые дожди.
В восточных регионах хоть и будут дожди, температура будет оставаться по-летнему жаркой. На Востоке 17 июня столбики термометра прогреются до 24-27 градусов.
Напомним, что жара до +29 атакует Украину, грозовые дожди не дадут покоя: в каких регионах будет теплее всего.
Как сообщала Politeka, погода разошлась в Украине, видео: посмывало асфальт и улицы превратились в бурные потоки.
Также Politeka писала, что дожди и грозы покидают Украину, синоптик утешила прогнозом: "Будет настоящее лето".