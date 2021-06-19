В Украину придет настоящая летняя жара, однако грозы с градом пока не собираются отступать
Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, 19 июня погода на востоке страны будет определять антициклон, а юго-западная часть Украины окажется в области пониженного давления. В связи с этим в северо-восточных областях ожидается сухая и жаркая погода, а на юго-западе пройдут дожди и грозы.
В свою очередь, синоптик Наталья Диденко рассказала, что дожди в западных областях будут сопровождаться грозами, местами сильными ливнями и градом, а также шквалистым ветром. Во второй половине дня осадки начнут перемещаться в восточном направлении.
В северных областях ночные температуры будут колебаться от +15 до +17 градусов, а дневные – от +27 до +29.
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Невыносимая жара идет в Украину, "смалить" будет знатно: до 33 и выше
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На западе ночью ожидается от +14 до +17 градусов, а днем – от +26 до +29.
В центральных областях ночью столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов, а днем – от +26 до +28.
На востоке страны ночью ожидается от +16 до +18 градусов, а днем – от +26 до +30.
В южных областях ночью будет от +15 до +17 градусов, а днем – от +24 до +29.
В Киеве во второй половине дня возможен дождь с грозой и градом. Ночью в столице ожидается от +16 до +18 градусов, а днем – от +27 до +29.
Напомним, невыносимая жара идет в Украину, "смалить" будет знатно: до 33 и выше.
Как сообщала Politeka, жара до +29 ворвется в Украину, дожди отступят на второй план: в каких регионах ждать лето.
Также Politeka писала, что стихия надела беды в Одессе, но это не конец: синоптики дали свежий прогноз.