В Украину придет настоящая летняя жара, однако грозы с градом пока не собираются отступать

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, 19 июня погода на востоке страны будет определять антициклон, а юго-западная часть Украины окажется в области пониженного давления. В связи с этим в северо-восточных областях ожидается сухая и жаркая погода, а на юго-западе пройдут дожди и грозы.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко рассказала, что дожди в западных областях будут сопровождаться грозами, местами сильными ливнями и градом, а также шквалистым ветром. Во второй половине дня осадки начнут перемещаться в восточном направлении.

В северных областях ночные температуры будут колебаться от +15 до +17 градусов, а дневные – от +27 до +29.

На западе ночью ожидается от +14 до +17 градусов, а днем – от +26 до +29.

В центральных областях ночью столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов, а днем – от +26 до +28.

На востоке страны ночью ожидается от +16 до +18 градусов, а днем – от +26 до +30.

В южных областях ночью будет от +15 до +17 градусов, а днем – от +24 до +29.

В Киеве во второй половине дня возможен дождь с грозой и градом. Ночью в столице ожидается от +16 до +18 градусов, а днем – от +27 до +29.

Напомним, невыносимая жара идет в Украину, "смалить" будет знатно: до 33 и выше.

Как сообщала Politeka, жара до +29 ворвется в Украину, дожди отступят на второй план: в каких регионах ждать лето.

Также Politeka писала, что стихия надела беды в Одессе, но это не конец: синоптики дали свежий прогноз.