Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила формами, прикрывшись руками
Популярная модель впервые стала мамой в марте этого года, передает Politeka.net. Сейчас звезда активно развивает свою карьеру.
В новом посте в Инстаграм Ратаковски опубликовала кадры своей свежей фотосессии. Красотка предстала без белья, прикрывая формы руками в длинных перчатках. Завершили столь интересный образ крупные аксессуары на шее и в ушах.
Модели сделали нежный макияж с розовыми тенями и блеском на пухлых губах. Эмили смотрела в камеру, когда ей поправляли прическу.
На другом фото артистка продемонстрировала стройную фигуру в боди. Фотограф показал "шелковое" бедро знаменитости.
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"Наступающий вторник", - написала модель.
Публикация быстро собрала более 400 тысяч лайков и много комментариев.
«🤎 ВАУ», «Одержимость», «потрясающая», «НАМ НУЖНО ЭТО УВИДЕТЬ», «Абсолютная легенда !! 💪🏻», «У меня сегодня день рождения 😝», «Вы можете держать вашего ребенка как хотите», » Мне сегодня грустно "," Для меня ты всегда будешь женщиной, которая не умеет держать ребенка на руках", "Я слежу за всеми прямо сейчас :)", "Я так тебя люблю 🥺❤️❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, Эмили Ратаковски придерживается сбалансированного меню, в котором есть все: белки, углеводы и жиры. Звезда не будет сидеть над тарелкой обыкновенного салата.
Кроме этого, модель тщательно следит за водным балансом.
Напомним, раскрепощенная Ратаковски заставила заглянуть ей не только в глаза
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