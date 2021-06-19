Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила формами, прикрывшись руками

Популярная модель впервые стала мамой в марте этого года, передает Politeka.net. Сейчас звезда активно развивает свою карьеру.

В новом посте в Инстаграм Ратаковски опубликовала кадры своей свежей фотосессии. Красотка предстала без белья, прикрывая формы руками в длинных перчатках. Завершили столь интересный образ крупные аксессуары на шее и в ушах.

Модели сделали нежный макияж с розовыми тенями и блеском на пухлых губах. Эмили смотрела в камеру, когда ей поправляли прическу.

На другом фото артистка продемонстрировала стройную фигуру в боди. Фотограф показал "шелковое" бедро знаменитости.

"Наступающий вторник", - написала модель.

Публикация быстро собрала более 400 тысяч лайков и много комментариев.

«🤎 ВАУ», «Одержимость», «потрясающая», «НАМ НУЖНО ЭТО УВИДЕТЬ», «Абсолютная легенда !! 💪🏻», «У меня сегодня день рождения 😝», «Вы можете держать вашего ребенка как хотите», » Мне сегодня грустно "," Для меня ты всегда будешь женщиной, которая не умеет держать ребенка на руках", "Я слежу за всеми прямо сейчас :)", "Я так тебя люблю 🥺❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Эмили Ратаковски придерживается сбалансированного меню, в котором есть все: белки, углеводы и жиры. Звезда не будет сидеть над тарелкой обыкновенного салата.

Кроме этого, модель тщательно следит за водным балансом.

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