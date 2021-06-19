Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян восхитила фигурой в бикини

Знаменитая фотомодель, владелица собственной марки белья и звезда реалити умеет удивлять фото в Инстаграм. Поскольку ради своей отличной формы Ким постоянно работает над собой, не заметить, ее фигуру просто невозможно.

На новых кадрах звезда предстала в любимом телесного цвета бикини без принтов и украшений. Причем Ким показала не только тонкую талию и пышные бедра, но и чистое лицо без макияжа. Звезде удается без макияжа выглядеть лучше, чем с ним. Причем восхищает Ким чистым лицом и сияющей кожей.

«Заколдованный остров 🏝» - пишет Ким под фото.

Фанаты поспешили отреагировать на жаркие кадры с пляжа: «Потрясающая женщина; это очень горячо🔥; Ух ты! Дамочка, вы совсем на себя не похожи; Я в восторге от этого вида; мне очень нравится, как ты молодеешь быстро🔥; Великолепно; мне кажется, это прекрасно; можно такое забыть?».

Ранее Ким смогла продемонстрировать свою фигуру, которой добилась благодаря пластическим операциям, и которая сама по себе успела стать культовой.

При этом позировала Кардашьян вовсе не на пляже или у бассейна: модель стояла на теннисном корте с ракеткой и мячиком в руках. Погода также оказалась не самой благоприятной для купальника: небо было полностью затянуто тучами, из-за которых совсем не проглядывалось солнце.

Напомним, почти "холостячка" Кардашьян с трудом вместила свои знаменитые прелести в розовое боди: "Королева".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян покорила смелым образом в маленьком бикини: "Сплошной соблазн".

Также Politeka писала, что Кардашьян в "магическом" корсете и с покрученным маникюром удивила преображением после развода: фото.