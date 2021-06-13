Американская телезвезда Ким Кардашьян поразила магическим образом в новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян, которая недавно развезлась с популярным рэпером Канье Уэстом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз эпатажная звезда поделилась с поклонниками результатами удивительной фотосессии, в которой она появилась в весьма провокационном образе.

На новых снимках бесстыжая Ким позирует в тусклой зеленой комнате с интересной кроватью. Перед камерой красотка появилась в стильном зеленом костюме, под пиджаком которого видно замысловатый корсет, который подчеркивает фигуру и пышное декольте. Дополняют этот образ объемная кудрявая прическа, яркий макияж и оригинальный маникюр с покрученными ногтями.

В подписи к фотографиям Кардашьян написала: "Lucky". А пользователи принялись активно обсуждать снимки, засыпая звезду комплиментами и восторженными комментариями. "Этот образ так хорош", "Вау, в центре внимания позитивные флюиды, да!", "Красиво очень", "Такая привлекательная", "Ты выглядишь великолепно", "Хороший вид, дорогая", "Красота", "Люблю этот образ", "Красотка", "Люблю тебя", "Ты потрясающе выглядишь в этом корсете", - пишут фанаты.

Напомним, почти "холостячка" Кардашьян с подружкой в тонких полосках бикини померились сочными изгибами.

А еще Politeka сообщала, что почти "Холостячка" Ким Кардашьян без стыда показала, что спрятала под халатиком.