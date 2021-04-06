Американська модель і бізнесвумен Кім Кардашьян показала, як потрібно відпочивати

Як пише Politeka.net , вже в лютому стало відомо, що Кім з чоловіком Каньє вирішили подати на розлучення. І хоча чутки про це ходили давно, офіційні представники сім'ї підтвердили інформацію, адже пара живе окремо. Але роботу і фанатів зірка не закидає, радуючи новими знімками.

Цього разу Кім опублікувала знімок в Instagram, де позувала в міні-бікіні. Дівчина сиділа на колінах біля моря, граючи з водою перед камерою. Знімки вийшли дуже пікантними, адже красуня вигнулася так, щоб показати пишний бюст. "Блаженство", - написала Кім під фото.

Фанати відразу почали засипати компліментами красуню: "Йди до мене додому", "Королева", "Мільярд блаженств", "Приголомшуюча", "Вітаю, Кім".

Ми писали, що популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян побалувала видами в купальнику. Так, красуня вирішила побалувати шанувальників новим фото в купальнику і показати, що втратив Каньє. На знімку гаряча брюнетка позувала, сидячи на сходах. Завдяки вирізам оголилися пружний животик і знамениті стегна світської левиці.

Нагадаємо, Майже " холостячка" Кардашьян з подружкою в тонких смужках бікіні помірялися соковитими вигинами.

А ще Politeka повідомляла, Майже " Холостячка" Кім Кардашьян без сорому показала, що сховала під халатиком.