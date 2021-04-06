Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян показала, как нужно отдыхать
Как пишет Politeka.net, уже в феврале стало известно, что Ким с мужем Канье решили подать на развод. И хотя слухи об этом ходили давно, официальные представители семьи подтвердили информацию, ведь пара живет отдельно. Но работу и фанатов звезда не забрасывает, радуя новыми снимками.
В этот раз Ким опубликовала снимок в Инстаграм, где позировала в мини-бикини. Девушка сидела на коленях у моря, играя с водой перед камерой. Снимки получились очень пикантными, ведь красотка выгнулась так, чтобы показать пышный бюст. "Блаженство", - написала Ким под фото.
Фанаты сразу начали засыпать комплиментами красавицу: "Иди ко мне домой", "Королева", "Миллиард блаженства", "Оглушающая", "Поздравляю, Ким".
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Мы писали, что популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян побаловала видами в купальнике. Так, красотка решила побаловать поклонников новым фото в купальнике и показать, что потерял Канье. На снимке горячая брюнетка позировала, сидя на лестнице. Благодаря вырезам оголились упругий животик и знаменитые бедра светской львицы.
Напомним, почти "холостячка" Кардашьян с подружкой в тонких полосках бикини померились сочными изгибами.
А еще Politeka сообщала, что почти "Холостячка" Ким Кардашьян без стыда показала, что спрятала под халатиком.
Также Politeka писала, что почти "Холостячка" Ким Кардашьян в мини-бикини использовала последний аргумент.