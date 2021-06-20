Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Светлана Ходченкова стала известной украинскому зрителю актрисой благодаря проектам "Квартал 95". Красотка также активно ведет Инстаграм, где делится интересными образами, радуя фанатов.

В этот раз Светлана опубликовала фото, на котором позировала в кофте, очках, а на голове было полотенце. На фоне можно увидеть мужчину, который был практически размыт. Как можно понять, этот образ девушка использовала для спектакля "История Любви".

"Твоя игра", - лаконично подписала Светлана фотографию.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ох какая … дождливая погода!", "Какой у Вас профиль! Эстетика! Вы, конечно, невероятны", "Прекрасный спектакль!!! Целое море эмоций. Когда болят щеки от смеха", "Ваш спектакль просто бомба. Были вчера. Просто супер", "Были сегодня на спектакле, вы невероятная актриса".

Сообщалось, что звезда фильмов «Квартал 95», известная актриса Светлана Ходченкова покорила ярким образом.

На свежем фото она позировала в сказочном желтом платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. Внизу платье образовывало невероятный вид благодаря пышной юбке.

«Из Милана с любовью…», - подписала фото актриса.

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