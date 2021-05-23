Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в эффектном образе

Как пишет Politeka.net, Светлана Ходченкова стала настоящей звездой российского кинематографа. Девушка популярна и среди украинцев, ведь участвовала во множестве проектов студии "Квартал 95". Сейчас Светлана ведет активно страничку в Инстаграм, где за девушкой следят сотни тысяч фанатов.

В этот раз красотка опубликовала фото, на котором показалась в фиолетовом наряде и каблуках. Девушка зализала волосы назад, а руки спрятала в карманы.

"Фиолетовая дымка, закат в Лос-Анджелесе или просто ЧБ?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Просто великолепная Светлана. Вы сияете. Какой красивый и элегантный синий. Люблю эту картинку. Вы на высоте", "Светлана, Вы очень красивая. Счастья и здоровья Вам!", "Господи! Вы сияете! Вау", "Светочка, как же тебе идет этот цвет!".

Сообщалось, что российская актриса Светлана Ходченкова поразила красотой в черном платье.

Так, красотка присутствовала на премьере нового фильма со своим участием. Для «выхода в свет» знаменитость выбрала черное облегающее платье, а идеальная прическа лишь добавила пикантности фотографии.

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