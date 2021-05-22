Российская актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Светлана Ходченкова стала довольно популярной актрисой. Украинцам девушка известная благодаря проектам "Квартал 95", но вообще имеет в своем активе десятки картин. Сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где подогревает интерес фанатов к своей персоне.

На новом фото девушка показалась в кофте, позируя у стены. Красотка находилась в полумраке и только легкие лучи солнца частично попадали на Светлану.

Фанаты сразу начали ставить лайки и писать комментарии под публикацией:

"Я влюбилась в эту фотографию", "Очень красивая фотография", "Какая же ты красивая, Светлана", "Это безумно красиво", "невероятно красивое фото", "Очень красивая!!!!И такая талантливая", "Просто огонь", "Очень красивая фотография", "Бабушка молодец - тащит", "Света, душа моя...Как же я вас люблю. Шикарное фото на постер", "Такая красивая и очень талантливая актриса", "Шикарная прическа, вы лучшая -Светлана".

Сообщалось, что известная актриса Светлана Ходченкова показала себя на отдыхе.

В этот раз звезда поделилась кадром, сделанным во время прогулки на яхте. 38-летняя звезда разлеглась на палубе, подставив свое тело солнышку. На ней был красивый синий купальник.

Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" впечатлила длиной ног в оригинальном купальнике

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