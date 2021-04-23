Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала пятничный образ

Как пишет Politeka.net, Светлана Ходченкова хорошо известна украинскому зрителю благодаря проектам "Квартал 95". Девушка довольно популярна в Инстаграме, где сотни тысяч фанатов следят за красоткой. И Светлана старается не огорчать публику, впечатляя интересными фото.

В этот раз красотка позировала в шелковом платье, стоя на ступеньках. Ходченкова спускалась по ступенькам, впечатляя фигурой в приталенном наряде.

Фанаты сразу начали писать комментарии под публикацией:

"Сама грация", "Великолепна", Лучшая из актрис в России", "Ты прекрасная", "Роскошная", "Ух ты", "Красавица, таинственная незнакомка", "Богиня", "Само очарование !!!Богиня красоты !!!", "Богиня сходит с небес !!!", "Светлана, вы обворожительная))))".

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У себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором предстала в экстравагантном костюме. На ней был надет брючный костюм с необычным принтом. Складывалось впечатление, что его сшили из штор.

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