Погода в Украине 20 июня будет сильно отличаться в зависимости от региона

Как передает Politeka.net, в воскресенье грозовые дожди атакуют западные регионы, а на Восток придет настоящее жаркое лето. Столбики термометра прогреются до некомфортных 31 градуса.

Жарче всего 20 июня будет на Востоке. Там температура прогреется до 27-31 градуса. Чем восточнее регион, тем жарче там будет. В Запорожской области ожидаются дожди, а в остальных регионах будет сухо и очень жарко.

Южные области не смогут передохнуть от дождей. Осадки ожидаются во всех южных регионах. Температура воздуха в Одесской области опустится до 23-25 градуса. В Николаевской и Херсонской областях будет жарче – до 26-28 градусов.

В Центре будет жарко, а местами дождливо. В Киеве в воскресенье ожидается 28-30 градусов, без осадков. В Кировоградской и Черкасской областях ожидаются дожди. Температура там будет держаться в районе 26-29 градусов.

В западные области после нескольких дней жары придут спасительные дожди. Температура немного опустится и будет оставаться в пределах 24-27 градусов. В Закарпатской и Ровенской областях будет жарче – до 28-30 градусов.

Отметим, что в ближайшие дни жара в Украине будет только усиливаться.

Напомним, что погода нанесет новый удар по украинцам, синоптики озадачили прогнозом.

Как сообщала Politeka, позагорать не получится: синоптики огорошили прогнозом на затяжные выходные.

Также Politeka писала, что стихия из Крыма накроет остальную Украину, синоптик бьет тревогу: "Этот циклон подтопил Ялту".