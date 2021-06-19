В Україну прийде справжня літня спека, проте грози з градом поки не збираються відступати

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, 19 червня погода на сході країни визначатиме антициклон, а південно-західна частина України опиниться в області зниженого тиску. У зв'язку з цим в північно-східних областях очікується суха і спекотна погода, а на південному заході пройдуть дощі і грози.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко розповіла, що дощі в західних областях будуть супроводжуватися грозами, місцями сильними зливами і градом, а також шквалистим вітром. У другій половині дня опади почнуть переміщатися в східному напрямку.

У північних областях нічні температури коливатимуться від +15 до +17 градусів, а денні – від +27 до + 29.

На заході вночі очікується від +14 до +17 градусів, а вдень – від +26 до + 29.

У центральних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +15 до +17 градусів, а вдень – від +26 до + 28.

На сході країни вночі очікується від +16 до +18 градусів, а вдень – від +26 до + 30.

У південних областях вночі буде від +15 до +17 градусів, а вдень – від +24 до + 29.

У Києві в другій половині дня можливий дощ з грозою і градом. Вночі в столиці очікується від +16 до +18 градусів, а вдень – від +27 до + 29.

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