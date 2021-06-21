Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски устроила соблазнительную прогулку на пляже
После рождения сына всего за два месяца Эмили пришла в форму и взбудоражила видом на прогулке, сверкая плоским животом и идеальными формами без целлюлита на зависть всем женщинам. Поклонники были поражены увиденным, ведь Ратаковски выглядела так, будто и не рожала.
После этого на пляже на свой день рождения Эмили блеснула фигурой еще раз, лишая хейтеров возможности обвинить ее в злоупотреблении фотошопом. Поклонники поддержали красотку и опубликовали серию ее последних кадров, также сделанных недавно во время прогулки на побережья.
Ратаковски ничего не скрывала и получила много разных комментариев:
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«Мне нравится это наполовину, а дальше завидую; мне тоже нравится частично, я поражаюсь выдержке; худая и аппетитная Эмили; рядом с ней я буду как гоблин; может пора остановиться? Это жарко; Эм ... извините, но, может быть, у вас купальник детского размера😂; Это когда она снимет костюм будет выглядеть как зебра».
Также в Инстаграм Ратаковски опубликовала кадры своей свежей фотосессии. Красотка предстала без белья, прикрывая формы руками в длинных перчатках. Завершили столь интересный образ крупные аксессуары на шее и в ушах.
Модели сделали нежный макияж с розовыми тенями и блеском на пухлых губах. Эмили смотрела в камеру, когда ей поправляли прическу.
На другом фото артистка продемонстрировала стройную фигуру в боди. Фотограф показал "шелковое" бедро знаменитости.
Напомним, раскрепощенная Ратаковски заставила заглянуть ей не только в глаза
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