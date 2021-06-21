Как долго в Украине задержится жара

Погода в Украине 21 июня будет аномально жаркой практически во всех регионах

Как передает Politeka.net, после затянувшихся ливней в Украину наконец-то пришла сильная жара. Правда, такие температурные перепады не всем придутся по вкусу, ведь столбики термометра в отдельных регионах прогреются до 34 градусов.

Жарче всего будет на Востоке Украины. Там температура поднимется до некомфортных 32-34 градусов. Дождей не будет, поэтому жару будет переносить еще труднее.

Сильная жара также ожидается в центральных регионах. Там будет 29-32 градуса. Жарче всего будет в Киеве. В столице температура поднимется до 30-32 градусов. Осадков не предвидится.

В южных регионах наконец-то перестанут идти дожди. Температура немного поднимется до 27-31 градуса. Погода даст украинцам возможность насладиться пляжным отдыхом.

На Западе тоже будет жарко, но три области от невыносимой жары спасут дожди. Согласно прогнозу, дожди ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Температура в этих регионах будет держаться в районе 27-29 градусов. В остальных западных областях столбики термометра прогреются до 29-31 градуса.

Отметим, что в ближайшую неделю в Украине будет держаться сильная жара.

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