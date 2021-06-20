Погода в Україні 20 червня буде сильно відрізнятися в залежності від регіону

Як передає Politeka.net, у неділю грозові дощі атакують західні регіони, а на схід прийде справжнє спекотне літо. Стовпчики термометра прогріються до некомфортних 31 градуса.

Найспекотніше 20 червня буде на Сході. Там температура прогріється до 27-31 градуса. Чим східніше регіон, тим спекотніше там буде. У Запорізькій області очікуються дощі, а в інших регіонах буде сухо і дуже жарко.

Південні області не зможуть перепочити від дощів. Опади очікуються у всіх південних регіонах. Температура повітря в Одеській області опуститься до 23-25 градуса. У Миколаївській та Херсонській областях буде спекотніше – до 26-28 градусів.

У Центрі буде жарко, а місцями дощитиме. У Києві в неділю очікується 28-30 градусів, без опадів. У Кіровоградській та Черкаській областях очікуються дощі. Температура там триматиметься в районі 26-29 градусів.

У західні області після кількох днів спеки прийдуть рятівні дощі. Температура трохи опуститься і буде залишатися в межах 24-27 градусів. У Закарпатській та Рівненській областях буде спекотніше – до 28-30 градусів.

Відзначимо, що в найближчі дні спека в Україні буде тільки посилюватися.

Нагадаємо, що погода завдасть нового удару по українцям, синоптики спантеличили прогнозом.

Як повідомляла Politeka, позасмагати не вийде: синоптики приголомшили прогнозом на затяжні вихідні.

Також Politeka писала, що стихія з Криму накриє решту України, синоптик б'є на сполох:"цей циклон підтопив Ялту".