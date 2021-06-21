Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала свою впечатляющую фигуру в стильном боди

Как пишет Politeka.net, 40-летняя звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Ким приобрела популярность благодаря участию в известном реалити-шоу, главными героями которого стали она и ее сестры.

Однако сейчас красотка зарабатывает не только съемками. Так, у Ким есть собственный парфюмерный и косметически бренд, а также фирма, которая занимается выпуском корректирующего нижнего белья. Его Кардашьян и показала в своем новом посте.

Так, звезда поделилась гифкой, на которой она позирует в одном из своих фирменных боди. Наряд телесного цвета с глубоким декольте идеально облегает фигуру красотки, позволяя ей продемонстрировать свои изгибы. Образ Ким дополнил выразительный макияж со смоки-айз.

Поклонники пришли в восторг от образа модели.

«Восхитительная!», «Огонь», «Королева», «Фигура, которую я хочу», «Я только поняла, как хорошо ты выглядишь», «Красивая женщина», «Вкусная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ким показала фигуру в купальнике-бикини телесного оттенка с лифом без лямок и трусами с высокой посадкой.

При этом позировала Кардашьян вовсе не на пляже или у бассейна: модель стояла на теннисном корте с ракеткой и мячиком в руках.

Напомним, Ким Кардашьян очаровала дерзким образом в мини-бикини: "Дамочка, вы совсем....".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в бикини без лямок показала "жару" на теннисном корте: "Горячая детка".

Также Politeka писала, что почти "холостячка" Кардашьян с трудом вместила свои знаменитые прелести в розовое боди: "Королева".