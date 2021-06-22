Дожди и грозы снова охватят почти всю территорию Украины, однако в то же время в стране будет царить по-настоящему летняя жара

Такой неутешительный прогноз на вторник, 22 июня, представили синоптики Укргидрометцентра.

Так, осадки ожидаются практически по всей стране, при этом они будут сопровождаться грозами. Сухо будет только в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

В то же время в Украине воцарится полноценная жара: практически по всей стране дневные температуры превысят +30 градусов, а местами ожидается до +36.

На севере страны ночью столбики термометров покажут от +17 до +21 градуса, а днем – от +30 до +33.

В западных областях ночные температуры будут колебаться от +11 до +20 градусов, а днем ожидается от +29 до +33.

В центре страны ночью температура опустится до +17…+20 градусов, а днем воздух прогреется до +29…+32 градусов.

В восточных областях ночью ожидается от +17 до +23 градусов, а днем – от +29 до +36.

На юге ночью ожидается от +16 до +19 градусов, а днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

В Киеве будет солнечный день без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов, а днем – от +30 до +32.

Напомним, дожди и грозы на время покинут Украину: надвигается +33 и выше.

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