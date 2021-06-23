Погода в Украине 23 июня будет по-настоящему летней

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в среду в Украине ожидается сильная жара. Осадки смогут улучшить ситуацию в отдельных областях, но температура немного снизится только в южных регионах.

Так, 23 июня, на Западе ожидается жара до +35 градусов. Жарче всего будет в Закарпатской области. Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях в среду ожидается дождь. Температура там будет колебаться в районе 32-34 градусов.

В центральных областях будет сухо и жарко. Температура поднимется до 32-34 градусов. Осадков не ожидается.

Прохладнее и комфортнее всего будет в южных областях. Там ожидаются дожди, которые спасут украинцев от палящего солнца. Температура в Одесской и Николаевской областях снизится до 26-28 градусов. В Херсонской области будет немного жарче – до 31-33 градусов.

В восточных областях будет жарко – до 31-35 градусов. Осадки ожидаются только в Запорожской области.

Стоит отметить, что жара будет держаться в Украине еще как минимум неделю. 26 июня в страну вернуться грозовые дожди, которые немного охладят западные регионы. Ожидается, что температура там упадет до 24-26 градусов.

Напомним, что дожди и грозы на время покинут Украину: надвигается +33 и выше.

Также Politeka писала, что жара надвигается на Одесскую область, "вжарит" сразу +35: названа дата.

А еще Politeka сообщала, что грозы вернутся в Украину, но не спасут от жары: где будет до +36.