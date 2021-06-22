Дощі і грози знову охоплять майже всю територію України, проте в той же час в країні пануватиме по-справжньому літня спека

Такий невтішний прогноз на вівторок, 22 червня, представили синоптики Укргідрометцентру.

Так, опади очікуються практично по всій країні, при цьому вони будуть супроводжуватися грозами. Сухо буде тільки в Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

У той же час в Україні запанує повноцінна спека: практично по всій країні денні температури перевищать +30 градусів, а місцями очікується до +36.

На півночі країни вночі стовпчики термометрів покажуть від +17 до +21 градуса, а вдень – від +30 до + 33.

У західних областях нічні температури коливатимуться від +11 до +20 градусів, а вдень очікується від +29 до + 33.

У центрі країни вночі температура опуститься до + 17...+20 градусів, а вдень повітря прогріється до +29 ... +32 градусів.

У східних областях вночі очікується від +17 до +23 градусів, а вдень – від +29 до + 36.

На півдні вночі очікується від +16 до +19 градусів, а вдень повітря прогріється до+24... + 29 градусів.

У Києві буде сонячний день без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +20 до +22 градусів, а вдень – від +30 до + 32.

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