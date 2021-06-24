Известная модель Эмили Ратаковски в новой съемке с дизайнерским бельем выглядела просто изумительно

Похудевшая звезда быстро вернулась к съемкам после рождения сына и снова покоряет фотографов своими формами. В этот раз Эмили приняла участие в рекламной съемке с дизайнерским бельем от популярного дизайнера.

Причем из одежды Эмили надела только маленькое белье с принтом в крупный цветок и такие же по стилю перчатки, которыми после прикрыла бюст.

Даже так кадры получились весьма открытыми и пикантными, хотя саму молодую маму это не смущает. Ратаковски гордится своими формами, а потому всегда старается показать, насколько она стройная на показах и на съемках.

«Никогда не видел более идеального отпечатка. ❤️; Все, что вам нужно 🌸; Боже, я люблю их всех 🌸; Мега шикарная красавица, вау!!!; невозможно оторваться от такой; Наконец-то что-то интересное😇; о, самое интересное почти скрыто😮; Как я могу тебя отблагодарить? 💞; тьфу такая красивая даже после того, как родила ребенка; Что именно вы даете миру? Ты как кардашьян», - отвечают в сети.

Отметим, Эмили после объявления беременности часто показывала фигуру и наслаждалась этим периодом. После рождения сына Ратаковски два месяца не появлялась на публике и скрывала фигуру, надевала только свободные наряды и избегала внимания прессы. А уже через 2,5 месяца Эмили сразила внешностью.

Дело в том, что Эмили без стеснения продемонстрировала фигуру в самых смелых и пикантных нарядах уже на своем дне рождения. При этом даже без фотошопа плоский живот звезды вызвал лишь удивление фанатов. Вчера вечером супермодель снова впечатлила.

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