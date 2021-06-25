Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски вспомнила, что было год назад

Звезда построила успешную карьеру модели, став известной во всем мире, передает Politeka.net. Сейчас на страницу артистки подписаны 27,8 миллиона пользователей сети.

Эмили в своем аккаунте делится сокровенным, а также публикует фото в самых интересных образах. В этот раз красотка решила вспомнить, что было год назад.

В новом кадре модель позировала с белыми волосами. Макияж подчеркнул "хищный" взгляд Эмили.

"Помните, когда я была блондинкой благодаря моей семье...? Прошел целый год! Если вы думаете о том, чтобы стать блондинкой на лето, я рекомендую #blondabsolu #Kerastase #YouDareWeCare", - написала Ратаковски.

Публикация за 14 часов собрала более 200 тысяч лайков и много комментариев.

"⚘🦋🎀🥰🥰🥰🥰🥰 Вау, такая красивая 🔥😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥😘😘😘😘😘🌻🎀🦋⚘", "О, такая красивая", "Культовая", "❤️Богиня❤️", "Эм, я только сегодня смотрела те фотографии, мне нравится эта прическа и цвет, и, конечно же, ты всегда потрясающе выглядишь @emrata 🔥❤️", "Мадам, пожалуйста, не будь такой красивой", "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 😍😍😍", "Вы больше нужны сообществу брюнеток", "Мне очень нравится этот стиль. 😍👏", - написали пользователи сети.

Отметим за этот год Эмили Ратаковски впервые стала мамой. Звезда родила сына 8 марта, назвав его Сильвестром Аполлоном Бэром.

Известно, что Эмили замужем за актером Себастьяном Беар-Макклардом.

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