В Украине воцарится опасная жара, однако осадки с грозами снова дадут о себе знать

О том, какой будет погода в стране 25 июня, рассказали синоптики из Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, в пятницу на большей территории страны будет удушливо жарко. При этом в отдельных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер.

В частности, осадки пройдут на западе страны. Ночные температуры в регионе будут колебаться от +18 до +21 градуса, а днем температура поднимется до +32…+34, а местами и +35 градусов.

В северных областях будет немного ветрено и облачно, но без осадков. Ночью там ожидается от +19 до +21 градуса, а днем – от +32 до +34.

На востоке возможна небольшая облачность, но дождя не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +22 градусов, а днем температура поднимется до +33…+35 градусов.

В центральных областях также будет без осадков. Ночью температура будет колебаться от +18 до +20 градусов, а днем – от +32 до +34.

На юге дожди с грозами ожидаются в Одессе, Николаеве и Крыму. Без осадков будет только в Херсонской области. Ночью ожидается от +18 до +23 градусов, а днем – от +26 до +33.

В Киеве будет без осадков, но с небольшой облачностью. Ночью столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов, а днем – от +32 до +34 градусов.

Напомним, жара ослабнет и начнутся дожди с грозами: где кардинально изменится погода уже на выходных.

Как сообщала Politeka, жара и потопы: синоптики назвали причину аномалий в Украине и дату нового удара, «нас ждут…».

Также Politeka писала, что грозовые дожди атакуют Украину, но жара не даст спуску: в каких регионах ожидаются осадки.