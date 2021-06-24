Погода в Украине 24 июня будет жаркой, а в отдельных областях еще и очень дождливой

Как передает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, в четверг в Украине ожидается сильная жара. В отдельных областях столбики термометра прогреются до 35 градусов. Кроме этого, половину регионов атакуют дожди, местами с грозами.

Так, на Западе в четверг ожидаются грозовые дожди. Осадков не предвидится лишь в Закарпатской области, где температура поднимется до 35 градусов. Температура в западных регионах будет держаться в районе 31-34 градусов.

В центральных областях будет сухо. Температура воздуха прогреется до 32-34 градусов. Ночью тоже будет очень жарко – около 19-22 градусов.

На Юге в четверг ожидаются грозовые дожди. Температура будет колебаться в районе 29-32 градусов.

В восточных областях преимущественно будет сухо. Небольшие осадки ожидаются только в Запорожской области. Температура в регионе достигнет 35 градусов, но в среднем будет колебаться в районе 31-33 градусов.

Стоит отметить, что в ближайшие пару дней Украину атакуют грозовые дожди. Осадки ожидаются во всех без исключения регионах. При этом температура воздуха не спадет. Жара будет держаться в Украине еще как минимум неделю.

Напомним, что грозы вернутся в Украину, но не спасут от жары: где будет до +36.

Как сообщала Politeka, всего один день будет солнечным: в Одессе вскоре ухудшится погода, прогноз на неделю.

Также Politeka писала, что жара до +35 добьет украинцев, дожди смогут улучшить ситуацию: в каких регионах ожидаются осадки.