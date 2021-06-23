Погода в Україні 23 червня буде по-справжньому літньою

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в середу в Україні очікується сильна спека. Опади зможуть поліпшити ситуацію в окремих областях, але температура трохи знизиться тільки в південних регіонах.

Так, 23 червня, на Заході очікується спека до +35 градусів. Найспекотніше буде в Закарпатській області. У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях у середу очікується дощ. Температура там коливатиметься в районі 32-34 градусів.

У центральних областях буде сухо і жарко. Температура підніметься до 32-34 градусів. Опадів не очікується.

Прохолодніше і найкомфортніше буде в південних областях. Там очікуються дощі, які врятують українців від палючого сонця. Температура в Одеській і Миколаївській областях знизиться до 26-28 градусів. У Херсонській області буде трохи спекотніше - до 31-33 градусів.

У східних областях буде спекотно - до 31-35 градусів. Опади очікуються тільки в Запорізькій області.

Варто відзначити, що спека буде триматися в Україні ще як мінімум тиждень. 26 червня в країну повернуться грозові дощі, які трохи охолодять західні регіони. Очікується, що температура там впаде до 24-26 градусів.

Нагадаємо, що дощі і грози на час покинуть Україну: насувається +33 і вище.

Також Politeka писала, що спека насувається на Одеську область, "вжарить" відразу +35: названа дата.

А ще Politeka повідомляла, що грози повернуться в Україну, але не врятують від спеки: де буде до +36.