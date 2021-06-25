52-летняя актриса Дженнифер Энистон призналась, какие отношения связывают ее с 57-летним бывшим мужем Брэдом Питтом
Слухи об их воссоединение, которые и так не утихали в последнее время были подогреты новым проектом - Энистон и Питт встретились онлайн во время благотворительных чтений сценария старой популярной комедии "Беспечные времена в "Риджмонт Хай".
Дженнифер Энистон решила раскрыть карты об отношениях с экс-мужем на шоу Говарда Стерна, куда пришла вместе с коллегами по сериалу "Друзья": Кортни Кокс и Лизой Кудроу. Об этом пишет CNN.
«Мы с Брэдом друзья. Мы общаемся. И читать тот сценарий было очень весело. В нашей дружбе нет ничего странного. Но понимаю, что многие хотели увидеть что-то другое», — отметила актриса.
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Ранее актриса призналась, что пока не собирается снова выходить замуж.
«Это не стоит у меня на повестке дня. Но я заинтересована в том, чтобы найти замечательного партнера и просто наслаждаться жизнью и весело проводить друг с другом время», - рассказала актриса
Напомним, Энистон и Питт были женаты с 2000 по 2005 год. От нее он ушел к Анджелине Джоли, с которой закрутил роман на съемках боевика "Мистер и миссис Смит".
В 2015 году Энистон вышла замуж за актера Джастина Теру, но они расстались в 2018 году почти семи лет совместной жизни.
Напомним, что Энистон и Питт воссоединились и устроили жаркие игры на камеру: "Брэд, ты очень соблазнительный и...".
Как сообщала Politeka, Брэд Питт не выдержал, сходство 27-летней Потуральски с Джоли стало роковым: "Это конец".
Также Politeka писала, что экс-супруг Джоли Питт восхитил резко помолодевшим видом: "Он просто красиво стареет"