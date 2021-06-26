Погода в Украине 26 июня будет сильно отличаться в зависимости от региона

Как сообщает Politeka.net, частично территорию Украины атакуют дожди, которые снизят температуру воздуха. В остальных областях все еще будет держаться жара.

Так, на Востоке Украины в субботу ожидается жаркая погода. Столбики термометра прогреются до +35 градусов. Дожди ожидаются только в Запорожской области. Но и там температура будет колебаться в районе 32-34 градусов.

В южные и северные регионы придут грозовые дожди. Впрочем, на температуру они особо не повлияют. В северных областях температура поднимется до 32-35 градусов, а на Юге ожидается около 29-33 градусов.

Самая комфортная температура в субботу будет в западных регионах. Там будет очень дождливо, а температура снизится до 24-27 градусов.

Стоит отметить, что уже в воскресенье дожди атакуют и восточные регионы, немного снизив температуру.

Напомним, что жара ослабнет и начнутся дожди с грозами: где кардинально изменится погода уже на выходных.

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Также Politeka писала, что жара до +35 задушит украинцев, но грозы тоже не отступают: какой будет погода в пятницу.