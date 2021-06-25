В Україні запанує небезпечна спека, проте опади з грозами знову дадуть про себе знати

Про те, якою буде погода в країні 25 червня, розповіли синоптики з Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, в п'ятницю на більшій території країни буде задушливо жарко. При цьому в окремих областях очікуються короткочасні дощі з грозами і сильний вітер.

Зокрема, опади пройдуть на заході країни. Нічні температури в регіоні коливатимуться від +18 до +21 градуса, а вдень температура підніметься до +32...+34, а місцями і +35 градусів.

У північних областях буде трохи вітряно і хмарно, але без опадів. Вночі там очікується від +19 до +21 градуса, а вдень – від +32 до +34.

На сході можлива невелика хмарність, але дощу не очікується. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +18 до +22 градусів, а вдень температура підніметься до+33... + 35 градусів.

У центральних областях також буде без опадів. Вночі температура коливатиметься від +18 до +20 градусів, а вдень – від +32 до + 34.

На півдні дощі з грозами очікуються в Одесі, Миколаєві та Криму. Без опадів буде тільки в Херсонській області. Вночі очікується від +18 до +23 градусів, а вдень – від +26 до + 33.

У Києві буде без опадів, але з невеликою хмарністю. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +20 до +22 градусів, а вдень – від +32 до + 34 градусів.

Нагадаємо, спека ослабне і почнуться дощі з грозами: де кардинально зміниться погода вже на вихідних.

Як повідомляла Politeka, спека і потопи: синоптики назвали причину аномалій в Україні і дату нового удару, «нас чекають...».

Також Politeka писала, що грозові дощі атакують Україну, але спека не дасть спуску: в яких регіонах очікуються опади.