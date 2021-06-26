Популярная модель, певица, экс-солистка группы NikitA Даша Астафьева решила показать, как худеет в спортзале

Показывая свою жизнь и будни в Инстаграм, звезда также нередко делится секретами стройности, про которые у нее постоянно спрашивают. В этот раз Даша поделилась серией кадров с примерами упражнений, помогающих «прогнать ей бока, которые постоянно возвращаются».

По словам артистки, она так готовится к морю: «Тренировка сложная, мотивируюсь мыслями о море. Желательно из конфет и желейных мишек, которые я буду загребать вот примерно такими движениями».

В целом, позируя в черном комбинезоне и с завязанными волосами Даша также показала, как трудится для развития разных групп мышц и поделилась комбинацией занятий, помогающих привести в порядок бедра.

По завершению тренировки Астафьева упомянула и своего тренера: «Мы сделали все, что могли. Благодарю Богданчик, за терпение и мудрость тренера. Каждая тренировка как праздник и даже похмелье приятное».

Напомним, что Астафьева покорила формами в ретро-купальнике, взобравшись на скалы: «Русалки существуют».

Как сообщала Politeka, Астафьева втиснула упругие прелести в узкий купальник, заворожив красотой: "Женская сила".

Также Politeka писала, что Астафьева без одежды едва прикрыла роскошные формы сухими веточками: "Побольше бы таких фото".