Жара в Украине наконец-то спадет, а украинцы смогут передохнуть от палящих лучей солнца

Как сообщает Politeka.net, на сайте Укргидрометцентра появился свежий прогноз, согласно которому по всей территории Украины в воскресенье пройдут грозовые дожди. Осадки принесут с собой падение температуры, которая опустится до комфортных 25-26 градусов. Правда, в некоторых областях жара будет держаться до последнего.

Прохладнее всего будет в западных регионах. Там температура воздуха опустится до 24-27 градусов. Жарче всего традиционно будет в Закарпатской области, где ожидается 26-28 градусов.

На Юге в воскресенье будет жарко, несмотря на осадки. Температура будет колебаться в пределах 28-31 градуса.

В центральных областях 27 июня будет комфортная температура в районе 26-29 градусов. Такой же температурный режим ожидается в восточных регионах, кроме Донецкой и Луганской областей, где ожидается 29-32 градуса.

Согласно прогнозу, в ближайшее время в Украине дожди будут сменяться жарой, а после снова возвращаться. Погода будет жаркой и непредсказуемой.

Стоит отметить, что в Украине в связи с погодными условиями было объявлено штормовое предупреждение. 27 июня непогода может наделать бед на Западе, Юге и Севере страны.

Напомним, что град и грозы накроют Украину после 37-градусной жары: какие регионы под угрозой.

Как сообщала Politeka, в Украине объявлено штормовое предупреждение, какие регионы пострадают.

Также Politeka писала, что грозовые дожди атакуют Украину, жара наконец-то отступит: в каких областях опустится температура.