Погода в Україні 26 червня буде сильно відрізнятися в залежності від регіону

Як повідомляє Politeka.net, частково територію України атакують дощі, які знизять температуру повітря. В інших областях все ще триматиметься спека.

Так, на Сході України в суботу очікується спекотна погода. Стовпчики термометра прогріються до +35 градусів. Дощі очікуються тільки в Запорізькій області. Але і там температура коливатиметься в районі 32-34 градусів.

У південні і північні регіони прийдуть грозові дощі. Втім, на температуру вони особливо не вплинуть. У північних областях температура підніметься до 32-35 градусів, а на півдні очікується близько 29-33 градусів.

Найкомфортніша температура в суботу буде в західних регіонах. Там дуже дощитиме, а температура знизиться до 24-27 градусів.

Варто відзначити, що вже в неділю дощі атакують і східні регіони, трохи знизивши температуру.

Нагадаємо, що спека ослабне і почнуться дощі з грозами: де кардинально зміниться погода вже на вихідних.

Як повідомляла Politeka, град і грози накриють Україну після 37-градусної спеки: які області під загрозою.

Також Politeka писала, що спека до +35 задушить українців, але грози теж не відступають: якою буде погода в п'ятницю.