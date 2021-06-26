Погода в Україні 26 червня буде сильно відрізнятися в залежності від регіону
Як повідомляє Politeka.net, частково територію України атакують дощі, які знизять температуру повітря. В інших областях все ще триматиметься спека.
Так, на Сході України в суботу очікується спекотна погода. Стовпчики термометра прогріються до +35 градусів. Дощі очікуються тільки в Запорізькій області. Але і там температура коливатиметься в районі 32-34 градусів.
У південні і північні регіони прийдуть грозові дощі. Втім, на температуру вони особливо не вплинуть. У північних областях температура підніметься до 32-35 градусів, а на півдні очікується близько 29-33 градусів.
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Найкомфортніша температура в суботу буде в західних регіонах. Там дуже дощитиме, а температура знизиться до 24-27 градусів.
Варто відзначити, що вже в неділю дощі атакують і східні регіони, трохи знизивши температуру.
Нагадаємо, що спека ослабне і почнуться дощі з грозами: де кардинально зміниться погода вже на вихідних.
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