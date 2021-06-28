Где будет жарче всего

В понедельник в Украине наконец-то спадет жара практически во всех областях

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, понедельник будет для украинцев более комфортным, чем предыдущая неделя. Температура практически во всех регионах снизится примерно на 3-6 градусов. В половине областей ожидаются дожди, которые обеспечат еще более комфортную погоду.

В западных областях после проливных дождей будет сухо. Температура будет колебаться в районе 24-26 градусов. Жарче всего будет в Закарпатской области. Там столбики термометра прогреются до 27-29 градусов.

В центральных регионах ожидаются осадки. Грозовые дожди положительно повлияют на температуру воздуха, снизив ее до 24-27 градусов.

В восточных областях тоже будут дожди. Там будет жарче, чем в Центре – примерно 27-30 градусов.

Также жара задержится в южных регионах, дав возможность отдыхающим возле моря насладиться отпуском. Там температура будет колебаться в районе 26-30 градусов.

Напомним, что непогода наделала бед в Украине, обрушив на украинцев пожары, град и песчаные бури: фото и видео.

Как сообщала Politeka, погода резко ухудшилась, объявлен первый уровень опасности: срочное предупреждение ГСЧС.

Также Politeka писала, что жара резко спадет, в регионы ворвутся грозовые дожди: какой будет температура и погода.