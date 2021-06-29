Погода в Украине во вторник, 29 июня, испытает на прочность жарой до +30 и “подарит” некоторым регионам дожди с грозами

Так, на бонус в виде осадков в очень жаркий день, 29 июня, могут рассчитывать жители северных и восточных областей, а также Закарпатского и Черновицкого регионов. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр.

Особенно солнце припечет в западной, южной и центральной части страны. Во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях днем температура воздуха ожидается до 28 градусов, ночью - до 16-18 градусов.

Жарче всего будет в Николаевской, Херсонской областях и Крыму - до +29, и Одесской области - до +30 градусов днем. Ночью здесь прогреется до 20 градусов.

Прохладнее всего будет в Черниговщине и Сумщине - до +27 градусов днем и +16-18 ночью. Местами здесь возможны шквалы и град.

В Киеве погода 29 июня будет жаркой и с грозами. Температура воздуха составит в светлое время суток 25-27 градусов, в темное - 17-19. Ветер будет 5-10 м/с. Ночь пройдет без осадков, но днем ожидаются дожди.

Напомним, что погода нанесет новый удар по Украине, объявлен первый уровень опасности: предупреждение ГСЧС

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых опасностях погоды, стихия не унимается: "грозы, град и не только"

Также Politeka писала, что в Украине объявлено штормовое предупреждение, стихия готовит новый удар: какие области под угрозой