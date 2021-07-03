Французская модель Тилан Блондо, которая в детстве считалась самой красивой девочкой в мире, снялась в нежной фотосессии

20-летняя модель стала набирать популярность с четырех лет, когда она начала сниматься в первых рекламных фотосессиях, пишет Politeka.net. Именно тогда малышку начали называть самой красивой девочкой в мире.

Сейчас Тилан продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Звезда уже становилась лицом именитых брендов, в числе которых Lacoste, HugoBoss, H&M, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris и других.

В новом посте своего Инстаграм Блондо показала кадры своей новой съемки, где она рекламирует украшения.

Образ получился очень нежным - модель была в платье светлого цвета, а макияж в неярких тонах подчеркнул черты лица красотки.

Дополнили образ аксессуары с синими, голубыми и зелеными камнями.

Публикация собрала более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Красота", "ТЫ ВСЕГДА В МОИХ МЫСЛЯХ 😮😮", "Вау!", Люблю эту девушку", "Такая прекрасная", "Нет, но это невозможно 😍🔥", "Вы прекрасна, добрый день и хороших выходных", "Такая красивая с потрясающими идеальными глазами 😍❤️", "Красивая Тилан ❤️❤️❤️", "Потрясающая 🔥", "😍😍😍😍 Люблю тебя, детка ❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

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