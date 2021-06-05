Известная модель Тилан Блондо предстала в соблазнительном образе
Как передает Politeka.net, новым снимком новоиспеченная дизайнер поделилась на своей страничке в Instagram.
Блондо в 2007 году мировые СМИ окрестили самой красивой девочкой в мире. Популярность девочки росла и с тех внимание к ее личности не утихает.
Сейчас Тилан занимается дизайном детской одежды и одежды для будущих мам.
Кроме того девушка подалась в модельный бизнес и не регулярно радует своих поклонников в соцсетях.
На этот раз Тилан удивила своих даже самых давних фанатов, продемонстрировав провокационный образ в лифте.
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Судя по комментариях под постом, такой пикантный образ произвел фурор среди ее поклонников.
"Девочка, ты королева", "Она выглядит как другой человек без макияжа", "Ты так прекрасна", - писали в комментариях под постом.
Напомним, модель Тилан Блондо подурачилась на камеру в одном халате
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