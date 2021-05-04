Французская модель Тилан Блондо, которую прозвали "самой красивой девочкой в мире", покорила новым образом в очень пикантном топе

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Тилан Блондо поделилась видео, похваставшись своей идеальной внешностью. Как известно, недавно красотке исполнилось 20 лет. При этом модель работает с раннего детства. Ее первые снимки для модных журналов были сделаны, когда ей было всего четыре года. Именно с тех пор к Блондо приклеился титул "самой красивой девочки в мире". Сегодня модель сотрудничает с такими компаниями как Chanel, H&M, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris. Она является одной из самых высокооплачиваемых моделей в Европе.

На свежих фото Тилан позировала в белом топе с завязками и глубоким декольте. Модель покрутилась, чтобы поклонники смогли рассмотреть пикантный вырез. Выглядела девушка очень женственно. Она использовала маску Инстаграм, чтобы стать похожей на фею.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо часто снимается в рекламе одежды. Недавно она появилась на съемках рекламы купальников. Девушка показала процесс подготовки к фотосессии, засветив один из купальников. Модель купальника выгодно подчеркнула фигурку Тилан. Синий цвет идеально гармонировал с ее светлыми глазами.

Напомним, что самая красивая девочка в мире засветила идеальные формы, показав себя под душем: «Это лучшее».

Как Politeka писала, что самая красивая девочка в мире козырнула фигурой в слишком короткой кофточке: фото 20-летней модели.

Также Politeka сообщала, что самая красивая девочка в мире козырнула фигурой в рекламе купальников: фото 20-летней модели.