Відома французька модель Тілан Блондо, яку назвали найкрасивішою дівчинкою в світі, показала ідеальну фігуру в купальнику

Як передає Politeka.net, нещодавно красуня відсвяткувала своє 20-річчя. При цьому, активно працює вона з 4-х років. У дитинстві після кількох фотосесій для відомих журналів Тілан прозвали найкрасивішою дівчинкою в світі. З віком її краса нікуди не поділася, а лише розцвіла подібно квітці.

Сьогодні Тілан Блондо одна з найбільш високооплачуваних моделей. У неї завжди є робота. Фото зі зйомок модель регулярно публікує у себе в мережі. Цього разу Тілан знялася в рекламі купальників. У себе в сторіз вона показала процес підготовки до зйомок, а також засвітила один з купальників.

Модель вигідно підкреслила фігурку синім купальником з глибоким декольте. Синій колір ідеально гармоніював з її світлими очима. Зверху красуня накинула халатик, який ідеально підійшов би для прогулянок по пляжу.

Раніше ми писали, що Тілан Блондо вирішила показати фігуру, залишившись в топі і трусах. Дівчина зробила селфі у ванній перед дзеркалом і поділилася ним з шанувальниками.

Нагадаємо, що найкрасивіша дівчинка в світі Тілан Блондо відзначила 20-річчя, вразивши розпатланим виглядом без макіяжу:"прекрасний вік".

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі без косметики і в піжамі вразила зовнішністю в звичайному житті: "ти божественна...".

Крім того Politeka писала, що найкрасивіша дівчинка в світі засвітила ідеальні форми, показавши себе під душем: «це найкраще».