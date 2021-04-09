Природна і красива як сама природа

Відома 20-річна французька модель, яку називають "найкрасивішою дівчинкою в світі" підкорила новим образом без косметики

Як передає Politeka.net, в своєму Instagram Тілан Блондо розмістила фото на якому задумливо сидить в піжамці з бірюзовими розлученнями. Дівчина підтягнула ніжки і обхопила їх руками.

Дівчина не використовувала косметику, проте це нітрохи не зменшило її красу, що підкреслили шанувальники в коментарях, які залишили під фото.

Нагадаємо, що Тілан з раннього дитинства працює в сфері моделінгу. До дівчини приклеївся титул "найкрасивішої дівчинки в світі", і вона з гідністю його продовжує носити. Зараз співпрацює з компанією Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana, L'oréal Paris.

А шанувальники невпинно захоплюються красою і простотою Тілан, обожнюючи і обожнюючи її.

Днями Блондо відсвяткувала 20-річчя, поділившись емоціями з численними фанатами в Instagram.

Варто сказати, що дівчина насолоджується відпочинком на Ібіці, звідки шле фанатам свої прекрасні фото.

"Дуже красиво ❤️", "Тілан, ти дуже прекрасна", " зірка 💎⚘💫💃💫💋💎👈", "та Красуня ❤️природна краса!", "Ти божественна", " це фото вбило мене💔 🥺 🥺", " милий наряд і твоя фігура така приголомшлива😂", "дай Бог мені таку дівчину, як ти, мені потрібно душевний спокій і мила дівчина !!!!",- написали шанувальники.

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