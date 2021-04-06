Известная модель Тилан Блондо, которую назвали самой красивой девочкой в мире, показала идеальную фигуру

Как пишет Politeka.net, Тинал обрела популярность еще в четыре года. Красотка смогла сохранить свою известность и по сей день позирует для модных глянцев. На днях Блондо отпраздновала 20-летие, поделившись эмоциями с многочисленными фанатами в Инстаграм.

В этот же раз красотка решила показать фигуру, оставшись в топе и трусиках. Тилан сделала селфи в ванной перед зеркалом, позируя у джакузи. Блондо рукой подняла волосы, чтобы прическа выглядела более эффектно.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Детка", "Очень красиво", "Это слишком классно", "Надеюсь, вам понравился ваш день рождения", "Привет, я тебя люблю", "Эффектная природная красота", "Впечатляюще великолепно", "Хорошо выглядишь", "Довольно хорошо нацелена на кран", "Красивая Тилан", "Надеюсь, у вас будет чудесный день, полный процветания".

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В своем Инстаграм Тилан разместила фотографию в постели, на которой соблазнительно сложила губки и поблагодарила всех с поздравлениями. У Тилан есть повод валяться в постельке, ведь у девушки был День Рождения.

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