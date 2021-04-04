Модель и актриса Тилан Блондо, которая носит титул «самой красивой девочки в мире» соблазнительно приспустила одежду, подчеркнув прелести тела
Таким образом 19-летняя красотка поздравила своих поклонников с католической Пасхой, которую отмечают 4 апреля.
Снимки модель разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
Так, Тилан попозировала сидя за столиком, задрав ножку и наслаждаясь видом из окна.
Звезда модельного бизнеса расстегнула худи лавандового цвета, под которым, по всей видимости, не было ничего надето и засветила безупречную точеную фигурку.
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«С Пасхой мой народ», - поздравила девушка.
Внешний вид модели не оставил никого равнодушным.
"Ты самый красивый и милый человек, которого я когда-либо видел в своей жизни, я так сильно тебя люблю ❤️",
"Бомба",
"Счастливой Пасхи тебе и твоей семье, будь в безопасности, ты такая драгоценная, я так тебя люблю, моя прекрасная Тилан" - восхищаются в комментариях.
Как известно, Тилан начала покорять модельный Олимп еще в 4 года:
Совсем маленькая девочка с кукольной внешностью стала любимицей многих именитых дизайнеров и фотографов. Юная модель стала появляться на обложках глянцевых журналов, а в СМИ ее окрестили «самой красивой девочкой в мире». Теперь Тилан 19 лет, она выросла и с годами не растеряла свою фотогеничность: она все так же снимается для журналов и рекламных кампаний — теперь уже взрослых.
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