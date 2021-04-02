Французская модель Тилан Блондо, которая прославилась на весь мир еще будучи маленькой девочкой, показала фото в домашней обстановке
19-летняя знаменитость, которая еще в детстве получила признание как «самая красивая девочка в мире» благодаря своей яркой внешности, поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Тилан Блондо сфотографировалась в короткой белой майке и черных штанах. Засветив тонкую талию и плоский живот. Волосы девушка оставила распущенными. А глаза прикрыла солнцезащитными очками.
На руках она держала, прижав к себе маленького пушистого рыжего собачку.
Также на фото можно рассмотреть интерьер светлой спальни девушки.
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Красотка получила массу комплиментов от пользователей Сети. Ее даже сравнили с легерндарной французской актрисой и моделью Бриджит Бардо.
«О, Боже мой, какая же ты красотка», «Вы слишком милые», «Ты похожа на Бриджит Бардо», «Ты просто космос», - пишут в комментариях.
Тилан Блондо – самая высокооплачиваемая юная модель международного уровня, карьера которой началась в 4 года. Маленькую девочку признавали самой красивой и высокооплачиваемой моделью в мире.
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