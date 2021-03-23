Известная французская модель Тилан Блондо покорила своей природной красотой в чувственных образах

19-летняя красотка, которая получила мировую известность еще в детстве благодаря своей модельной карьере и прославилась как «самая красивая девочка в мире», поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. На этот раз фотографии раскрыли Тилан с более чувственной и романтичной стороны.

Так, на фото юная француженка позировала в нескольких образах. На одном из снимков она примерила короткое кремовое платье в полоску. Наряд из легкой ткани с открытыми плечами и очень короткой юбкой подчеркнул идеальную фигуру красотки, а ярко-красная помада на губах сделала ее внешность более зрелой.

На другом фото Блондо позировала уже в более естественном образе. На ней была синяя майка с тонкими лямками и глубоким декольте, которое так и привлекало внимание к формам модели. Для этого образа Тилан сделали легкий макияж, который лишь подчеркнул ее природную красоту.

Поклонники модели пришли в восторг от фото.

«Ты выглядишь восхитительно», «Ты вдохновляешь», «Любовь моей жизни», «Самая красивая принцесса», - пишут люди.

Ранее Тилан решила показать себя в постели. Так, на фото девушка лежит на белых простынях, подложив руку под голову и закрыв глаза. Из одежды на ней только бледно розовый махровый халат.

Рядом с ней мордой к хозяйке лежит ее пушистый песик.

Напомним, самая красивая девочка в мире Тилан Блондо смутила "бесстыдством" в расстегнутых штанах: "Где ты была?".

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