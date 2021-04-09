Естественная и красивая как сама природа

Известная 20-летняя французская модель, которую называют "самой красивой девочкой в мире" покорила новым образом без косметики

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Тилан Блондо разместила фото на котором задумчиво сидит в пижамке с бирюзовыми разводами. Девушка подтянула ножки и обхватила их руками.

Девушка не использовала косметику, однако это ничуть не уменьшило ее красоту, что подчеркнули поклонники в комментариях, которые оставили под фото.

Напомним, что Тилан с раннего детства работает в сфере моделинга. К девушке приклеился титул "самой красивой девочки в мире", и она с достоинством его продолжает носить. Сейчас сотрудничает с компанией Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris.

А поклонники неустанно восхищаются красотой и простотой Тилан, обожая и обожествляя ее.

На днях Блондо отпраздновала 20-летие, поделившись эмоциями с многочисленными фанатами в Инстаграм.

Стоит сказать, что девушка наслаждается отдыхом на Ибице, откуда шлет фанатам свои прекрасные фото.

"Очень красиво ❤️", "Тилан, ты очень прекрасная", "Звезда 💎⚘💫💃💫💋💎👈", "Да красавица ❤️естественная красота!", "Ты божественна", "Это фото убило меня 💔🥺🥺", "Милый наряд и твоя фигура такая потрясающая 😂", "Дай бог мне такую девушку, как ты, мне нужно душевное спокойствие и милая девушка !!!!", - написали поклонники.

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