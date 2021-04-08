Знаменитая французская модель Тилан Блондо, которую многие знают как самую красивую девочку в мире, поделилась жарким фото в бикини

20-летняя красотка успела прославиться еще в раннем детстве, когда благодаря своей выделяющейся внешности стала известна на весь мир. Сейчас она продолжает активно развивать свою модельную карьеру, и не забывает вести страничку в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, на новом фото Блондо показала, как наслаждается отдыхом на Ибице.

На снимке красотка предстала под открытым небом на фоне природы. Из одежды на ней лишь темно-синий купальник-бикини, который позволяет модели продемонстрировать свою впечатляющую фигуру.

Тилан стоит под уличным душем, слегка приподнявшись на носочках.

Поклонники юной модели пришли в восторг от ее фото.

«Заметили, как облака образуют ангельские крылья?», «Восхитительная», «Душ на улице это лучшее», «Богиня», «Тити теперь настоящая молодая женщина! Настоящая маленькая красотка», «Самая горячая», «Бомба», «Это тело создано ангелами», «Ты такая красивая, ах», «Вау, просто вау», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Тилан решила показать фигуру, оставшись в топе и трусиках. Тилан сделала селфи в ванной перед зеркалом, позируя у джакузи. Блондо рукой подняла волосы, чтобы прическа выглядела более эффектно.

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